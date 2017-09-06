На Тернопільщині рятувальники врятували з болота... корову. ФОТО

На Тернопільщині рятувальники врятували з болота... корову. ФОТО

13:20 06.09.2017
  • На Тернопільщині рятувальники врятували з болота... корову. ФОТО
  • На Тернопільщині рятувальники врятували з болота... корову. ФОТО

О 07:50 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про те, що у місті Зборів в річці Стрипа під час водопою у болоті застрягла корова.

На місце події направили черговий караул 17-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління у складі 9-ти чоловік особового складу.

За допомогою рятувальної мотузки та човна тварину звільнили із пастки та передали до рук схвильованої власниці.Жінка щиро дякувала бійцям Служби порятунку за вчасно надану допомогу.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Тернопільській області

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