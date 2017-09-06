На Дніпропетровщині неповнолітній хлопець підірвався на гранаті. ФОТО

На Дніпропетровщині неповнолітній хлопець підірвався на гранаті. ФОТО

12:20 06.09.2017
  • На Дніпропетровщині неповнолітній хлопець підірвався на гранаті. ФОТО
  • На Дніпропетровщині неповнолітній хлопець підірвався на гранаті. ФОТО
  • На Дніпропетровщині неповнолітній хлопець підірвався на гранаті. ФОТО
  • На Дніпропетровщині неповнолітній хлопець підірвався на гранаті. ФОТО
  • На Дніпропетровщині неповнолітній хлопець підірвався на гранаті. ФОТО
  • На Дніпропетровщині неповнолітній хлопець підірвався на гранаті. ФОТО

Подія сталася у с. Новолозуватівка Межівського району.

Близько 17:30 до поліції повідомили, що узбіччі дороги хлопець потребує медичної допомоги.

Потерпілого доставили до лікарні, де йому діагностували вибухове поранення живота та внутрішньочеревну кровотечу.

На місце події виїхали слідчі, оперативники та вибухотехніки. Поліцейські встановили, що поранений – 13-річний житель с. Новолозуватівка. Поранення він отримав в результаті вибуху гранати Ф-1 під час руху на велосипеді.

З’ясувалося, що небезпечний боєприпас привіз із зони АТО дядько потерпілого.

Кілька років граната зберігалася на горищі бабусі хлопця, поки вона не потрапила до рук підлітка. Під час обшуку в її будинку поліцейські виявили ще 6 патронів калібру 5,45 мм.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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