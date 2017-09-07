Поліція оперативно розкрила напад на газову автозаправку у Вишгороді. ФОТО

Поліція оперативно розкрила напад на газову автозаправку у Вишгороді. ФОТО

07:00 07.09.2017
  • Поліція оперативно розкрила напад на газову автозаправку у Вишгороді. ФОТО
  • Поліція оперативно розкрила напад на газову автозаправку у Вишгороді. ФОТО
  • Поліція оперативно розкрила напад на газову автозаправку у Вишгороді. ФОТО
  • Поліція оперативно розкрила напад на газову автозаправку у Вишгороді. ФОТО

Вночі, о 03:00 годині, двоє невідомих ввірвалися у службове приміщення газозаправної станції, погрожуючи ножем жорстоко побили 31-річного оператора та викрали з каси близько 20 тисяч гривень.

Декілька годин знадобилося співробітникам Вишгородський відділ поліції, щоб встановити та затримати підозрюваного - 21 річного киянина. Ще одного нападника наразі розшукують.

На даний час зловмисника затримано у порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Поліцейські перевіряють його на причетність до скоєння інших злочинів. Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області

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