Поліція оперативно розкрила напад на газову автозаправку у Вишгороді. ФОТО

Вночі, о 03:00 годині, двоє невідомих ввірвалися у службове приміщення газозаправної станції, погрожуючи ножем жорстоко побили 31-річного оператора та викрали з каси близько 20 тисяч гривень.

Декілька годин знадобилося співробітникам Вишгородський відділ поліції, щоб встановити та затримати підозрюваного - 21 річного киянина. Ще одного нападника наразі розшукують.

На даний час зловмисника затримано у порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Поліцейські перевіряють його на причетність до скоєння інших злочинів. Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області