Кіберполіція викрила банду шахраїв на чолі з громадянином Росії. ФОТО

Оперативники з кіберполіції встановили та затримали учасників організованої злочинної групи (ОЗГ), яка діяла під керівництвом 49-річного громадянина Російської Федерації.

Зловмисники протягом 2016-2017 років за допомогою всесвітньої мережі Інтернет ошукали громадян з різних регіонів України на майже півмільйона гривень.

Працівники Карпатського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України спільно зі слідчими поліції Львівщини, під процесуальним керівництвом прокуратури Львівської області, викрили чотирьох осіб, які займались шахрайством у мережі Інтернет.

Злочинне угрупування діяло на території України протягом 2016-2017 років. Для прикриття шахрайських дій один із її учасників оформив підприємницьку діяльність та спеціально орендував приміщення для діяльності підприємства.

Саме в цьому орендованому приміщенні зловмисники і організували свій «офіс»: створили Інтернет-майданчики, де рекламували свої послуги з продажу автозапчастин. Обов’язковою умовою договору купівлі-продажу була 100% передплата на банківський рахунок, вказаний шахраями в Інтернет-оголошенні. Для обліку покупців, від яких уже отримано грошові кошти, зловмисники вели спеціальні записи.

Перерахувавши грошові кошти, потерпілі товар так і не отримували. У той же час телефони продавців вже були або вимкненими, або ж не відповідали. Таким чином шахраям вдалося ошукати близько півсотні громадян з різних регіонів України.

Поліцейські встановили, що організатором групи був 49-річний громадянин Російської Федерації. Чоловік тимчасово проживав у місті Львів. Його спільники – 46, 41 та 26 років – мешканці Львова, Львівської області та Івано-Франківська.

Триває досудове розслідування, розпочате за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Усіх учасників організованої злочинної групи затримано, їм оголошено про підозру. Трьох із затриманих взято під варту. Відносно четвертого їх спільника обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

За матеріалами Департаменту кіберполіції Національної поліції України