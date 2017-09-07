У Стрию скутер врізався у легковик, двоє юнаків дістали поранення. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 21:30 на вулиці Шевченка у Стрию.

Як попередньо встановили правоохоронці, 19-річний місцевий мешканець, керуючи скутером, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з автомобілем «ВАЗ-2102», яким керував 39-річний стриянин.

З місця пригоди каретою «швидкої» до райлікарні було доставлено водія та пасажира скутера. 19-річний водій отримав закриту черепно-мозкову травму, забій стегна та лівого плечового поясу, а у 17-річного стриянина, пасажира скутера, медики діагностували забій лівого суглобу, рвану рану нижньої третини гомілки.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області