На Житомирщині легковик влетів у бетонну зупинку, є поранені. ФОТО

Попередньо з’ясовано, що на 225 км. автодороги Київ – Чоп, у с. Гали Новоград-Волинського району, водій автомобіля «Skoda Octavia», 58-річний житель с. Нової Романівки, рухаючись у напрямку м. Рівного, не вибрав безпечної швидкості та здійснив наїзд на будівлю автобусної зупинки.

Унаслідок ДТП водій легковика отримав тілесні ушкодження, з якими був доставлений до лікарні.

Усі обставини та причини, що призвели до пригоди, нині з’ясовуються у рамках розпочатого досудового розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області