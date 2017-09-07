Безжальне подвійне вбивство швидко розкрили поліцейські Вінниччини. ФОТО

Поліцейські затримали зловмисника, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні подвійного вбивства у селі Сапіжанка.

У пошуках легких грошей чоловік вночі вбив двох літніх односельчанок та забрав з будинку однієї з них понад тисячу гривень. Затримали зловмисника на місці вчинення злочину – аби уникнути відповідальності він «допомагав» поліцейським.

До поліції з села Сапіжанка надійшло повідомлення про смерть 77-річної пенсіонерки внаслідок отруєння чадним газом. В ході проведення судово-медичної експертизи з’ясувалось, що літня жінка була задушена.

Доки поліцейські оглядали будинок загиблої, надійшло ще одне повідомлення про те, що по-сусідству у власному будинку виявлено тіло 87-річної місцевої жительки.

Як розповів керівник поліції Вінниччини Юрій Педос, поліцейські одразу припустили, що до вчинення подвійного вбивства може бути причетний хтось із місцевих. Поліцейські вжили усіх необхідних заходів для встановлення правопорушника та, провівши подвірний обхід, натрапили на слід зловмисника.

Ним виявися 25-річний односелець та родич однієї з потерпілих. Чоловік у 2015 році звільнився з місць позбавлення волі, де провів більше 7 років за розбій, зґвалтування та хуліганство. Затримали нетверезого правопорушника на місці вчинення злочину – почувши, що знайшли тіло його родички, він нібито допомагав поліцейським.

Поліцейським вдалось встановити, що вночі зловмисник прийшов до старшої з потерпілих та почав вимагати кошти. Старенька відмовила, тож він вдарив її та самостійно почав шукати цінності у будинку старенької. Не знайшовши грошей, чоловік вирушив до іншої бабусі. Задушивши потерпілу, він відшукав у її будинку понад тисячу гривень та втік. Отримані гроші він витратив на спиртне.

Підозрюваний затриманий в процесуальному порядку та дає свідчення поліцейським.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області