На Кіровоградщині поліція знешкодила озброєну банду грабіжників. ФОТО

Нині працівникам поліції відомо про вчинення зловмисниками 3 розбоїв та більше 10 крадіжок на території Кіровоградської області, а також низки аналогічних злочинів – у різних регіонах України.

У чоловіків поліцейські виявили предмети, схожі на гранати, набої та електрошокер, грошові кошти і металеву «фомку».

«Працівники Олександрійського районного відділення та управління карного розшуку Нацполіції області у рамках операції «Зброя та вибухівка» на початку тижня отримали інформацію про наміри двох раніше судимих осіб скоїти розбійний напад на родину фермерів. З метою документування протиправних дій та затримання нападників, оперативники влаштували засідку.

У визначений час поряд із будинком мешканців одного з сіл Олександрійського району зупинилася іномарка. Із салону вибігли чоловіки, які попрямували до двору та заходилися ламати вхідні двері та вікно за допомогою металевої «фомки».

Коли ж справу було «зроблено» і нападники потрапили всередину приміщення, несподівано для себе зустріли не беззахисних господарів, а працівників спецпідрозділу поліції. Незважаючи на чималий кримінальний досвід, зловмисники не мали змоги чинити опір та були затримані на місці», - розповів начальник поліції Кіровоградської області Сергій Кондрашенко.

У спільників та в автомобілі, на якому вони пересувалися, поліцейські вилучили предмети, схожі на гранати РГД-5 і РУЗРГМ, набої калібру 5,45 мм та електрошокер, а також грошові кошти.

За попередніми даними, злочинна група була організована на етнічній основі, до її складу входили мешканці інших областей.

Особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України та обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Кіровоградській області