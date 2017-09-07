У Мелітополі під час пожежі врятовані 9 людей та евакуйовані 10. ФОТО

У Мелітополі під час пожежі врятовані 9 людей та евакуйовані 10. ФОТО

13:00 07.09.2017
  • У Мелітополі під час пожежі врятовані 9 людей та евакуйовані 10. ФОТО
  • У Мелітополі під час пожежі врятовані 9 людей та евакуйовані 10. ФОТО
  • У Мелітополі під час пожежі врятовані 9 людей та евакуйовані 10. ФОТО
  • У Мелітополі під час пожежі врятовані 9 людей та евакуйовані 10. ФОТО

07 вересня о 05:14 до Служби порятунку «101» від жителів п’ятиповерхового будинку по вул. Ярослава Мудрого в м. Мелітополь надійшло повідомлення про пожежу.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на другому поверсі житлового будинку горіла однокімнатна квартира з балконом на загальній площі 35 кв.м. Бійці ДСНС за допомогою висувної драбини та автодрабини врятували з другого поверху п’ятеро людей, з них троє дітей, з третього поверху – четверо людей.

По сходовій клітині на свіже повітря вогнеборці вивели 10 жителів будинку. Після огляду людей лікарями швидкої медичної допомоги, маму та 1,5 місячну дитину госпіталізували до дитячої лікарні. Малюк знаходиться на обстеженні в медичному закладі.

Через сильну задимленість рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі. О 05:25 вогнеборці локалізували пожежу, а о 05:50 – повністю ліквідували та провели розбір і пролив конструкцій для запобігання повторного загорання. В результаті пожежі вогнем пошкоджені суміжні балкони 2-го та 3-го поверхів.

Як з’ясувалося в ході попереднього розслідування, на момент займання в квартирі знаходився господар, який відразу вибіг не вулицю. Зі слів сусідів, чоловік вів неблагонадійний спосіб життя. Квартира була відключена від електромережі та газопостачання.

Ймовірно, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем господаря квартири. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалося 3 одиниці техніки та 12 рятувальників.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Запорізькій області 

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Хто насправді знищує Ікони Революції
06.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Росія – це країна-агресор та ворог, з нею потрібен візовий режим!
05.09.2017
Олексій Задорожній
Журналіст
Чому не треба було трощити Емпоріум? Принаймні, одразу...
05.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи підтримуєте ви учасників акції в Києві, які вимагали легалізувати нерозмитнені авто?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.