На Одещині одразу двоє чоловіків впали у колодязь, один не вижив. ФОТО

О 12:26 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у с. Біленьке, Білгород –Дністровського району необхідна допомога, щоб дістати двох чоловіків, які впали у колодязь.

По місцю виклику було встановлено, що під час вилучення з колодязя кози, постраждалі впали в колодязь та не змогли самостійно вибратись.

Працівниками ДСНС за допомогою рятувальної мотузки врятовано одного чоловіка, який від госпіталізації відмовився, стан здоров'я задовільний, а також вилучено тіло ще одного чоловіка без ознак життя.

За матеріалами прес-служби ДСНС в Одеській області