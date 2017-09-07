На Одещині одразу двоє чоловіків впали у колодязь, один не вижив. ФОТО

На Одещині одразу двоє чоловіків впали у колодязь, один не вижив. ФОТО

13:40 07.09.2017
  • На Одещині одразу двоє чоловіків впали у колодязь, один не вижив. ФОТО
  • На Одещині одразу двоє чоловіків впали у колодязь, один не вижив. ФОТО

О 12:26 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у       с. Біленьке, Білгород –Дністровського району необхідна допомога, щоб дістати двох чоловіків, які впали у колодязь.

По місцю виклику було встановлено, що під час вилучення з колодязя кози, постраждалі впали в колодязь та не змогли самостійно вибратись.

Працівниками ДСНС за допомогою рятувальної мотузки врятовано одного чоловіка, який від госпіталізації відмовився, стан здоров'я задовільний, а також вилучено тіло ще одного чоловіка без ознак життя.

За матеріалами прес-служби ДСНС в Одеській області

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