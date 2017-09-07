На Хмельниччині чоловік, що перебував у розшуку, чинив опір під час затримання. ФОТО

Під час затримання зловмисник намагався втекти на автомобілі, а коли йому це не вдалось, разом з товаришем почав чинити активний опір працівникам поліції. У транспортному засобі правоохоронці виявили також корпус гранати «Ф-1» та мисливську рушницю.

32-річний уродженець Чемеровецького району з минулого року перебував у розшуку за нанесення тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України). Нещодавно працівники поліції отримали оперативну інформацію про можливе місце перебування зловмисника. А вчора, 6 вересня, близько 17.00 години в Кам’янці-Подільському по вулиці Молодіжній правоохоронці із залученням спецпідрозділу КОРД провели операцію по його затриманню.



Підозрюваний разом зі своїми товаришами намагався втекти від поліцейських на автомобілі «ВАЗ 21099» та чинив активний опір під час затримання.

У салоні автомобіля правоохоронці виявили мисливську рушницю, наявність відповідного дозволу на яку наразі перевіряється, а також корпус гранати «Ф-1», який вилучили за допомогою спеціалістів-вибухотехніків і направили на дослідження.



Розшукуваного зловмисника та одного з його товаришів, який також чинив активний опір правоохоронцям, затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Зараз вони перебувають у ізоляторі тимчасового тримання.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

