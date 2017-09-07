На Львівщині під час ДТП фура відкинула бус на узбіччя, є поранені. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 12:19 на автодорозі Львів – Тернопіль поблизу села Ясенівці, Золочівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, сталося зіткнення мікроавтобуса «Рено Трафік» під керуванням 33-річного мешканця міста Винники з вантажним автомобілем «Рено Магнум», яким керував 39-річний житель Херсонської області.

Внаслідок автопригоди водія мікроавтобуса госпіталізовано з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.

За матеріалами ВК ГУНП у Львіській області