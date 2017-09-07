На Черкащині патрульні виявили пістолет з глушником у порушника ПДР. ФОТО

Зброю правоохоронці виявили в автомобілі чоловіка, якого зупинили за порушення правил дорожнього руху. Речові докази вилучено та направлено на проведення експертизи.

Під час проведення оперативно-профілактичних заходів на території Черкаської області на стаціонарному посту в Уманському районі, правоохоронці зупинили автомобіль, водій якого порушив правила дорожнього руху.

Під час перевірки документів та огляду особистих речей водія працівники поліції виявили у 46-річного жителя одного із сіл Уманського району пістолет з глушником, споряджений магазином з набоями калібру 5,6 мл в кількості 5 штук. Чоловік розповів, що пістолет знайшов у полі і забрав собі, як сувенір.

Вказані речові докази вилучено та направлено на проведення відповідних експертиз.

За даним фактом слідчим відділенням Уманського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області