На Закарпатті під час ДТП одна людина загинула, ще двоє у лікарні. ФОТО

За фактом ДТП, що сталась між селами Іза та Горінчево поліція розпочала розслідування.

На Хустщині, між селами Іза та Горінчево у ДТП загинула людина. Аварію трапилася внаслідок зіткнення вантажівки Iveco та легковика Peugeot.

Поліція, що прибула на місце автопригоди встановила її попередні обставини. Рухаючись автодорогою «Хуст-Долина», 24-річний водій легковика, мешканець села Монастирець, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з вантажівкою, під керуванням 50-річного мешканця села Липча.

Внаслідок аварії водій Peugeot разом з пасажиркою отримали тілесні ушкодження та доставлені до лікарні. Жінку помістили до реанімації. Ще один пасажир легковика – 42-річний липчанин - помер на місці аварії.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області