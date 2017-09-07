На Волині велосипедистка з маленьким сином потрапила під автомобіль. ФОТО

На вулиці Шевченка у селі Зелена Ковельського району під колеса легковика «Volkswagen Golf» потрапила велосипедистка з 5-річним сином. Дитину госпіталізували у відділення реанімації.

30-річна жителька Ковельського району, рухаючись на велосипеді, не надала перевагу в русі та зіткнулася з легковиком «Volkswagen Golf», під керуванням 35-річного ковельчанина.

Внаслідок ДТП жінка та її 5-річний син, який знаходився на багажнику велосипеда, отримали тілесні ушкодження. Дитину госпіталізували у відділення реанімації Волинської обласної дитячої лікарні.

Слідчі розпочали за цим фактом досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області