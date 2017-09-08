На Черкащині у ДТП загинув військовий, ще одного солдата поранено. ФОТО

На Черкащині у ДТП загинув військовий, ще одного солдата поранено. ФОТО

06:30 08.09.2017
  • На Черкащині у ДТП загинув військовий, ще одного солдата поранено. ФОТО
  • На Черкащині у ДТП загинув військовий, ще одного солдата поранено. ФОТО
  • На Черкащині у ДТП загинув військовий, ще одного солдата поранено. ФОТО
  • На Черкащині у ДТП загинув військовий, ще одного солдата поранено. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі Київ-Одеса поблизу села Шарин Уманського району. Внаслідок ДТП одна особа загинула, ще одну особу травмовано. 

 

Встановлено, що водій автомобіля «Сканія», скоїв зіткнення з військовим тягачем «МАЗ 537», який було припарковано на узбіччі дороги для проведення ремонтних робіт.

Внаслідок ДТП водій автомобіля «МАЗ», солдат контрактної служби, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Пасажир автомобіля «МАЗ», старший солдат контрактної служби, від отриманих травм загинув на місці події.

Слідчим відділом Уманського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статі передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області

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