У Рівному нетверезого водія врятував від трагедії металевий відбійник. ФОТО

Близько 1-ї ночі патрульним надійшла інформація від водія, який зізнався, що декілька хвилин тому на власному автомобілі Hyundai Sonata злетів в кювет, внаслідок чого пошкодив відбійник.

Коли патрульні прибули на вулицю Князя Володимира, то встановили, що 32-річний водій, керуючи автомобілем з явними ознаками алкогольного сп'яніння та не врахувавши дорожньої обстановки, здійснив наїзд на відбійник. Водій і сам не приховував, що вживав спиртне.

Однак проходити огляд на місці чи в медзакладі відмовився. На нього склали протоколи за ст.124 ( скоєння ДТП) КУпАП та ч.1 ст.130 КУпАП (керування в стані сп'яніння).

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Рівного

