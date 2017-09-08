У Рівному нетверезого водія врятував від трагедії металевий відбійник. ФОТО

У Рівному нетверезого водія врятував від трагедії металевий відбійник. ФОТО

07:40 08.09.2017
  • У Рівному нетверезого водія врятував від трагедії металевий відбійник. ФОТО
  • У Рівному нетверезого водія врятував від трагедії металевий відбійник. ФОТО
  • У Рівному нетверезого водія врятував від трагедії металевий відбійник. ФОТО

Близько 1-ї ночі патрульним надійшла інформація від водія, який зізнався, що декілька хвилин тому на власному автомобілі Hyundai Sonata злетів в кювет, внаслідок чого пошкодив відбійник.

Коли патрульні прибули на вулицю Князя Володимира, то встановили, що 32-річний водій, керуючи автомобілем з явними ознаками алкогольного сп'яніння та не врахувавши дорожньої обстановки, здійснив наїзд на відбійник. Водій і сам не приховував, що вживав спиртне.

Однак проходити огляд на місці чи в медзакладі відмовився. На нього склали протоколи за ст.124 ( скоєння ДТП) КУпАП та ч.1 ст.130 КУпАП (керування в стані сп'яніння).

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Рівного

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Хто насправді знищує Ікони Революції
06.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Росія – це країна-агресор та ворог, з нею потрібен візовий режим!
05.09.2017
Олексій Задорожній
Журналіст
Чому не треба було трощити Емпоріум? Принаймні, одразу...
05.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи підтримуєте ви учасників акції в Києві, які вимагали легалізувати нерозмитнені авто?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.