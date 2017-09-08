Поліція Миколаївщини шукає свідків ДТП, під час якої загинув підліток. ФОТО

30 серпня близько 02:30 в с. Покровське Очаківського району водій автомобілю «Mitsubishi Shogun», 19-річний місцевий мешканець, не впорався із керуванням та допустив перекидання транспортного засобу.

Водій та двоє його пасажирів, 18-ти та 25-ти років, з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості були госпіталізовані до лікарні, а ще один пасажир, 17-річний мешканець Очакова, загинув на місці аварії.

Проводиться розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч.2 ст.286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», що карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Слідчі встановлюють очевидців автоаварії. Прохання до всіх, хто може надати корисну для слідства інформацію, повідомляти за тел. (063)-426-16-72.

Громадяни також можуть звернутись до Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 12.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області