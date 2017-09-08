У Полтаві під час ДТП трагічно загинув літній чоловік. ФОТО

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка мала місце близько 21-ї години по вул. Європейській, біля зупинки " вул. Данила Апостола".

Водій автомобіля "Фольцваген" не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з автомобілем "Газель, який стояв на узбіччі. 78-річний водій "Фольцвагена" загинув на місці.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України.

За матеріалами прес-служби поліції Полтави