На Буковині поліція викрила масштабну схему здирництва на митному пункті пропуску

Співробітники обласного управління захисту економіки Нацполіції та прокуратури області задокументували злочинну схему, організовану посадовцями міжнародного автомобільного пункту пропуску.

За безперешкодне ввезення на територію України автомобілів на іноземній реєстрації, посадовці вимагали по 200 доларів США за одиницю. Правоохоронці вилучили понад 200 тисяч доларів США, затримано 5 осіб. Про це сьогодні, 8 вересня, повідомив заступник Голови Нацполіції – начальник Департаменту захисту економіки.



Правоохоронці встановили, що посадові особи митного пункту пропуску організували злочинну схему, за якою громадяни-нерезиденти безперешкодно ввозили автомобілі на іноземній реєстрації. Крім того, всі транспортні засоби були оформлені на підставних осіб. За таку послугу митники одержували по 200 доларів США за один автомобіль.

У рамках кримінального провадження оперативники Управління захисту економіки Нацполіції та слідчі прокуратури в Чернівецькій області задокументували одержання зловмисники 25 тисяч гривень неправомірної вигоди. У схемі були задіяні начальник одного зі структурних підрозділів міжнародного автомобільного пункту пропуску, інспектори та посередники. За такою схемою лише протягом двох місяців було ввезено понад 800 автомобілів.

За словами заступника Голови Нацполіції-начальника Департаменту захисту економіки Ігора Купранця, 6 вересня оперативники та слідчі, із залученням спецпризначенців КОРД, провели 14 обшуків. Вже затримано 5 осіб, серед яких керівник структурного підрозділу та 2 інспектори митного пункту пропуску. На митниці правоохоронці виявили понад 4 тисячі доларів США та 23 тисячі гривень. Крім того, у одного із фігурантів справи за місцем мешкання вилучили понад 100 тисяч доларів, 4 тисячі євро та зброю.

Також правоохоронці вилучили чорнові записи, які свідчать про мільйонні прибутки затриманих.

На даний час перевіряється причетність до вказаної злочинної схеми та розподілу хабарів інших працівників митниці, в тому числі її керівництва.

Кримінальне провадження відкрито за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про затримання фігурантів в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За матеріалами прес-служби Департаменту захисту економіки