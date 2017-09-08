У Вінниці патрульні зі стріляниною затримали нетверезого водія. ФОТО

Помітивши автомобіль, який порушував правила дорожнього руху, поліцейський патруль почав переслідувати автіку. Аби зупинити водія-порушника, поліцейські змушені були застосувати вогнепальну зброю.

8 вересня близько 02 години на вулиці Лебединського екіпаж патрульної поліції помітив автомобіль «ВАЗ 2105», який грубо порушував Правила дорожнього руху. На законні вимоги патрульних зупинитись водій не реагував та пришвидшив рух, тож правоохоронці почали його переслідувати.

Тікаючи, водій «ВАЗу» постійно створював аварійні ситуації та виїхав на трасу міжнародного значення М-12, де скоїв дотичне зіткнення зі службовим автомобілем поліцейських. Щоб зупинити зловмисника, патрульні були змушені стріляти по колесах машини втікача.

За допомогою екіпажу поліції, який обслуговує трасу міжнародного значення, правоохоронцям вдалось зупинити правопорушника на об’їзній дорозі Вінниці. Молодик вибіг з машини та намагався втекти від патрульних.

З’ясувалось, що 26-річний чоловік перебував у нетверезому стані та керував автівкою без посвідчення водія. Результат освідування на алкотестері «Драгер» показав 1,50 проміле.

Правоохоронці склали на водія чотири адміністративних матеріали відповідно до ст. 122-2 (невиконання водіями вимог про зупинку), ст.124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна), ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки), ст. 130 (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) КУпАП.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області