У Львові п’яний іноземець керував автомобілем із розірваним колесом. ФОТО
У Львові п’яний іноземець керував автомобілем із розірваним колесом. ФОТО
Сьогодні близько 03 години ночі на вулиці Зеленій патрульні помітили автомобіль Volkswagen Passat на іноземній реєстрації із розірваним колесом.
Транспортний засіб зупинили і з нього вийшов чоловік, який не знав, що у нього проблеми з автомобілем. 31-річний водій глянувши на колесо нецензурно висловився іноземною мовою.
Інспектори помітили одразу, що він нетверезий – нечітка вимова і запах алкоголю.
Перевірка на пристрої драгер показала результат 1,93 проміле. На чоловіка винесли об‘єднану постанову за технічну несправність та відсутність необхідних документів для керування транспортним засобом, а також склали протокол за керування автомобілем у стані алкогольного сп‘яніння.
За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Львова