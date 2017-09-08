На Хмельниччині врятовна корова пожежним не подякувала, але це зробив її власник. ФОТО
На Хмельниччині врятовна корова пожежним не подякувала, але це зробив її власник. ФОТО
О 13:40 на лінію «101» надійшло повідомлення від жителів села Копистин Хмельницького району про те, що на місцевому пасовиську у заболоченому яру глибиною близько 3 м застрягла корова.
Дістати власними силами свійську тварину селяни не змогли, тому і звернулися по допомогу до рятувальників. На місце події прибуло чергове відділення працівників 25-го державного пожежно-рятувального поста станції Богданівці у складі трьох чоловік особового складу.
Обв’язавши тулуб тварини пожежними рукавами і рятувальною мотузкою з допомогою автокрана працівники ДСНС обережно підняли тварину з триметрової глибини. Ветеринар, який оглянув корову, серйозних ушкоджень не виявив. Господар «рогатої» щиро подякував рятувальникам за оперативну допомогу.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Хмельницькій області