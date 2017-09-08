View the full image На Хмельниччині врятовна корова пожежним не подякувала, але це зробив її власник. ФОТО

View the full image На Хмельниччині врятовна корова пожежним не подякувала, але це зробив її власник. ФОТО



О 13:40 на лінію «101» надійшло повідомлення від жителів села Копистин Хмельницького району про те, що на місцевому пасовиську у заболоченому яру глибиною близько 3 м застрягла корова.

Дістати власними силами свійську тварину селяни не змогли, тому і звернулися по допомогу до рятувальників. На місце події прибуло чергове відділення працівників 25-го державного пожежно-рятувального поста станції Богданівці у складі трьох чоловік особового складу.

Обв’язавши тулуб тварини пожежними рукавами і рятувальною мотузкою з допомогою автокрана працівники ДСНС обережно підняли тварину з триметрової глибини. Ветеринар, який оглянув корову, серйозних ушкоджень не виявив. Господар «рогатої» щиро подякував рятувальникам за оперативну допомогу.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Хмельницькій області