На Хмельниччині врятовна корова пожежним не подякувала, але це зробив її власник. ФОТО

На Хмельниччині врятовна корова пожежним не подякувала, але це зробив її власник. ФОТО

15:00 08.09.2017
  • На Хмельниччині врятовна корова пожежним не подякувала, але це зробив її власник. ФОТО
  • На Хмельниччині врятовна корова пожежним не подякувала, але це зробив її власник. ФОТО

О 13:40 на лінію «101» надійшло повідомлення від жителів села Копистин Хмельницького району про те, що на місцевому пасовиську у заболоченому яру глибиною близько 3 м застрягла корова.

Дістати власними силами свійську тварину селяни не змогли, тому і звернулися по допомогу до рятувальників. На місце події прибуло чергове відділення працівників 25-го державного пожежно-рятувального поста станції Богданівці у складі трьох чоловік особового складу.

Обв’язавши тулуб тварини пожежними рукавами і рятувальною мотузкою з допомогою автокрана працівники ДСНС обережно підняли тварину з триметрової глибини. Ветеринар, який оглянув корову, серйозних ушкоджень не виявив. Господар  «рогатої» щиро подякував рятувальникам за оперативну допомогу.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Хмельницькій області

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