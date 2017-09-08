В Ужгороді пожежні допомогли чоловіку, який впав у каналізаційну шахту. ФОТО

08 вересня опівдні до Служби порятунку надійшло повідомлення від працівників патрульної поліції про те, що у відкритий каналізаційний люк впав чоловік. Подія сталась неподалік від ринку «Краснодонців» на вулиці О.Блистіва.

Прибувши на місце рятувальники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Ужгород спустили донизу колодязя висувну драбину, однак чоловік не міг самостійно піднятись по ній. Тоді, начальник караулу пожежно-рятувальної частини Андрій Щерба, спустився на дно колодязя, обв’язав постраждалого мотузкою та за участю інших рятувальників витягнув чоловіка назовні.

Далі, постраждалим, яким виявився мешканець с. Сюрте Ужгородського району 1962 року народження вже опікувались лікарі швидкої. Попередньо в чоловіка діагностовано перелом правої ноги.

Причину та деталі справи встановлюють правоохоронці.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Закарпатській області