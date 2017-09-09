У Харкові патрульні затримали озброєну парочку вуличних наркодилерів. ФОТО

У Харкові патрульні затримали озброєну парочку вуличних наркодилерів. ФОТО

12:00 09.09.2017
  • У Харкові патрульні затримали озброєну парочку вуличних наркодилерів. ФОТО
  • У Харкові патрульні затримали озброєну парочку вуличних наркодилерів. ФОТО
  • У Харкові патрульні затримали озброєну парочку вуличних наркодилерів. ФОТО
  • У Харкові патрульні затримали озброєну парочку вуличних наркодилерів. ФОТО

У Харкові патрульні виявили у громадян предмет схожий на пістолет та ймовірно наркотичні речовини.

Сьогодні зранку під час патрулювання на проспекті Олександрівському поліцейські помітили чоловіка із жінкою, які помітно нервували та намагалися уникнути зустрічі із правоохоронцями.

На запитання патрульних чи мають громадяни при собі заборонені речовини останні не відповіли. Під час поверхневої перевірки правоохоронці виявили у жінки 6 згортків із невідомою речовиною, схожою на наркотичну, 3 пакунки із таблетками червоного кольору та 2 згортки із речовиною схожою на мак.

У чоловіка при собі знаходилися згорток із невідомою речовиною зеленого кольору та предмет схожий на пістолет.

За даним фактом патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Харкова

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