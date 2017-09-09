У Харківській області загадково зникла 13 - річна Ліза. ФОТО

У Харківській області загадково зникла 13 - річна Ліза. ФОТО

18:00 09.09.2017

У Харківській області зникла 13 - річна Ліза Соболєва.

04 серпня 2017 року дівчина пішла з дому у м. Харків. Де вона зараз - невідомо.

Прикмети дитини: на зріст 165 см, сірі очі, худорлява, біле волосся.
Одяг: блакитна спортивна кофта, сині джинси, чорно-червоні кросівки.

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ 

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