У Харківській області загадково зникла 13 - річна Ліза. ФОТО
У Харківській області загадково зникла 13 - річна Ліза. ФОТО
У Харківській області зникла 13 - річна Ліза Соболєва.
04 серпня 2017 року дівчина пішла з дому у м. Харків. Де вона зараз - невідомо.
Прикмети дитини: на зріст 165 см, сірі очі, худорлява, біле волосся.
Одяг: блакитна спортивна кофта, сині джинси, чорно-червоні кросівки.
Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ