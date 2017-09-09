У Харківській області загадково зникла 13 - річна Ліза. ФОТО

04 серпня 2017 року дівчина пішла з дому у м. Харків. Де вона зараз - невідомо.

Одяг: блакитна спортивна кофта, сині джинси, чорно-червоні кросівки.

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ