View the full image Нелюда, який систематично ґвалтував двох дітей розшукує поліція Києва. ФОТО

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції столиці проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому у квітні 2016 року за ч. 3 ст. 153 (Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене щодо малолітніх) Кримінального кодексу України. У зухвалому злочині підозрюється місцевий мешканець, який скоїв наругу над 10-річними дітьми – хлопчиком та дівчинкою.

У ході слідства правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетний Пронченко Олександр Сергійович, 1971 р.н. Чоловік, користуючись відсутністю співмешканки, погрожував дітям фізичним насильством, після чого задовольняв статеву пристрасть. Протизаконні дії зловмисник вчиняв, доки матір дітей не дізналася про злочини.

18 серпня 2017 року з метою затягування досудового розслідування та перенесення судового розгляду клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваний припинив спілкування із слідством та зник у невідомому напрямку.

Тож поліція Києва звертається до громадян, які мають будь-яку інформацію щодо місця перебування Пронченка Олександра Сергійовича, звернутися у Шевченківське управління поліції або зателефонувати по 102. Анонімність гарантується.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві