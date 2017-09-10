У Павлограді поліцейські виявили зброю та наркотики у двох оселях. ФОТО

Павлоградські правоохоронці виявили два помешкання з арсеналом зброї та наркотиками.

Коли поліцейські прийшли з обшуком до першого помешкання, власник квартири, почувши мету візиту, в присутності свідків і понятих викинув пістолет і магазин з набоями у відкрите вікно.

Власник будинку, в якому проводився другий обшук, почувши ухвалу суду, відмовився відчиняти двері правоохоронцям та забарикадувався у приміщенні.

Поліцейські оточили будинок, застосували спецзасоби й увійшли до приміщення. В ході обшуку були виявлені граната Ф-1, автоматний ріжок з бойовими набоями, пістолет та стік-пакет з наркотичним засобом «марихуана».



Обшуки провели працівники Павлоградського відділу поліції та місцевої прокуратури в рамках загальнодержавної операції «Зброя, вибухівка».



За вказаними фактами відкрито кримінальне провадження, передбачене ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.



Вилучене направлено на експертизу.

Правопорушників доставлено до Павлоградського відділу поліції. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

