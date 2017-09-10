Жахливе вбивство з розчленуванням розслідує поліція Херсонщини. ФОТО

Приблизно о 07:00 у Новокаховський відділ поліції надійшло повідомлення від чоловіка. Він розповів, що на території дачного кооперативу, що розташований між містами Нова Каховка і Таврійськ, поблизу берега у воді виявив мішок. Коли розкрив його, то всередині були людські кінцівки.

На місці працювала слідчо-оперативна група Новокаховського відділу поліції, слідчого управління, управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Херсонській області та експерти-криміналісти. Під час подальшого огляду території поліцейські знайшли ще 2 мішки з іншими фрагментами тіла людини. Попередньо встановлено, що знайдені кінцівки належать чоловіку похилого віку.

- Ми відпрацьовуємо найрізноманітніші версії цього жорстокого вбивства, проводимо ряд оперативно-розшукових заходів по встановленню особи та затриманню нелюда,- повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника Головного управління Національної поліції в Херсонській області полковник поліції Микола Цап. - Над розкриттям резонансного злочину працюють найдосвідченіші оперативники карного розшуку та слідчі обласного главку поліції, опитуються жителі прилеглих будинків, перевіряються особи, які можуть бути причетні до вбивства. Злочин знаходиться на контролі керівництва Головного управління Національної поліції в Херсонській області.

Розпочате кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство". Фрагменти тіла направлені на експертизу.

Поліція звертається до громадян, які могли бути свідками даного злочину чи володіють інформацією, яка допоможе встановити особу злочинця, телефонувати за номером «102». Конфіденційність гарантується.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області