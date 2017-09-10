На Житомирщині поліцейські затримали на хабарі голову сільради. ФОТО

На Житомирщині поліцейські затримали на хабарі голову сільради. ФОТО

14:00 10.09.2017
  • На Житомирщині поліцейські затримали на хабарі голову сільради. ФОТО
  • На Житомирщині поліцейські затримали на хабарі голову сільради. ФОТО
  • На Житомирщині поліцейські затримали на хабарі голову сільради. ФОТО

Працівники Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ Нацполіції, Слідчого управління ГУНП та прокуратури області затримали голову однієї із сільрад Малинського району під час одержання ним неправомірної грошової вигоди.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження.

55-річний сільський голова вимагав грошову винагороду за позитивне рішення сільради про виділення фізичній особі земельної ділянки площею 0,25 га під будівництво житлового будинку. Загалом він оцінив свої послуги у 500 доларів США.

Перший транш у 100 доларів голова сільської ради отримав кількома днями раніше. Момент передачі другої частини неправомірної грошової вигоди був ретельно задокументований правоохоронцями, а фігурант затриманий «на гарячому». Під час огляду у нього було вилучено предмет хабара.

За подібні дії чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

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