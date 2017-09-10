Семирічний Олежка безвісти зник у Харківській області. ФОТО
Семирічний Олежка безвісти зник у Харківській області. ФОТО
7 - річний Олег Купін безвісти зник на Харківщині!
3 вересня 2017 року хлопчик пішов з дому у с. Великий Бурлук. До теперішнього часу його ніхто не бачив та де він - невідомо.
Прикмети дитини:
виглядає на 7 років, на зріст 100 см, карі очі, худорлявий, світле волосся.
Особливі прикмети:
має дефекти мовлення.
Одяг:
зелена футболка, зелені шорти, світлі кросівки.
Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!
Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.
Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ