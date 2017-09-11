У Херсоні удар у дерево розірвав "Лескус", троє людей загинули. ФОТО

Минулих вихыдних, близько 12:50, у call-центр 102 херсонської поліції поступило повідомлення, що на виїзді із Херсона сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими.

На місце пригоди виїхали працівники слідчого управління обласного главку поліції та Управління патрульної поліції у м.Херсон. На місці ДТП поліцейські встановили, що внаслідок наїзду автомобіля «Лексус» на дерево загинули три людини.

Як розповів начальник відділу СУ ГУНП в Херсонській області Дмитро Думанський, поліцейські з’ясували, що у салоні легкового седану «Лексус» знаходилися водій та представник одного із херсонських автосалонів і потенційний покупець спорткару.

Попередньо встановлено, що автомобіль під час тест-драйву рухався по автодорозі Херсон – Каховка - Генічеськ у напрямку обласного центру. На в’їзді в Херсон автомобіль з невідомих поки що причин виїхав на узбіччя, де здійснив наїзд на перешкоду у вигляді дерев.

В результаті зіткнення «Лексус» розірвало на кілька частин. Після цього сталося загоряння сухої трави, яке ліквідували працівники ДСНС. Внаслідок пригоди водій автосалону і покупець загинули на місці ДТП. Ще один представник фірми-продавця від отриманих травм помер по дорозі в лікарню.

Попередня правова кваліфікація події – ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Призначене проведення всіх необхідних експертиз. Проводяться слідчі дії для встановлення всіх обставин та причини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області.