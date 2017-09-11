Подробиці гонитви за п’яним мотоциклістом повідомила поліція Дніпра. ФОТО
Подробиці гонитви за п’яним мотоциклістом повідомила поліція Дніпра. ФОТО
Близько 8-ї години вечора на вулиці Троїцькій патрульний екіпаж помітив ДТП між автомобілем Chevrolet aveo та мотоциклом Suzuki. У цей час до поліцейських звернулися перехожі і повідомили, що водій мотоцикла намагається зникнути з місця події та знаходиться у стані алкогольного сп'яніння. Патрульні наказали йому зупинитись, проте чоловік не відреагував на вимогу та почав рух.
Інспектори поїхали навздогін. Мотоцикліст хаотично маневрував та заважав іншим учасникам дорожнього руху. Охоронці порядку знову й знову вимагали зупинитись, але водій ігнорував накази. Поліцейські продовжували переслідування на безпечній дистанцій.
На вулиці Воскресенській мотоцикліст не впорався з керуванням та скоїв друге ДТП - зіткнувся з автомобілем Geely emgrand, який стояв на парковці. В результаті спортбайк відкинуло на центр проїзної частини, але водій підвівся та став тікати. Ще один патрульний екіпаж наздогнав чоловіка на перехресті вулиць Воскресенська та Старокозацька та затримав його із застосуванням кайданок.
Громадянин мав ознаки алкогольно сп'яніння. Від освідуванння відмовився. Поліцейські доставили затриманого до Шевченківського відділку поліції та склали на нього протокол за ст. 130 КУпАП (Керування у стані сп'яніння).
За матеріалами прес-служи патрульної поліції Дніпра