Подробиці гонитви за п’яним мотоциклістом повідомила поліція Дніпра. ФОТО

Близько 8-ї години вечора на вулиці Троїцькій патрульний екіпаж помітив ДТП між автомобілем Chevrolet aveo та мотоциклом Suzuki. У цей час до поліцейських звернулися перехожі і повідомили, що водій мотоцикла намагається зникнути з місця події та знаходиться у стані алкогольного сп'яніння. Патрульні наказали йому зупинитись, проте чоловік не відреагував на вимогу та почав рух.

Інспектори поїхали навздогін. Мотоцикліст хаотично маневрував та заважав іншим учасникам дорожнього руху. Охоронці порядку знову й знову вимагали зупинитись, але водій ігнорував накази. Поліцейські продовжували переслідування на безпечній дистанцій.