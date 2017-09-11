На Харківщині рецидивіст придбав пістолет через інтернет. ФОТО
На Харківщині рецидивіст придбав пістолет через інтернет. ФОТО
Раніше судимого 37-річного жителя селища Солоницівка викрили у протиправних діях працівники Дергачівського відділу поліції.
До поліції надійшла інформація про те, що чоловік отримав бандероль, в якій могла знаходитися зброя.
У результаті проведених заходів поліцейські зупинили чоловіка на вулиці неподалік від місця його проживання. У чоловіка правоохоронці вилучили пістолет.
Слідчому громадянин пояснив, що зброю замовив через сайт в Інтернеті зі свого мобільного телефону. Мету придбання зброї пояснити не зміг.
Вилучений пістолет правоохоронці направили на судово-балістичну експертизу.
За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.
Слідство триває.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області