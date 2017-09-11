На Харківщині рецидивіст придбав пістолет через інтернет. ФОТО

Раніше судимого 37-річного жителя селища Солоницівка викрили у протиправних діях працівники Дергачівського відділу поліції.

До поліції надійшла інформація про те, що чоловік отримав бандероль, в якій могла знаходитися зброя.

У результаті проведених заходів поліцейські зупинили чоловіка на вулиці неподалік від місця його проживання. У чоловіка правоохоронці вилучили пістолет.



Слідчому громадянин пояснив, що зброю замовив через сайт в Інтернеті зі свого мобільного телефону. Мету придбання зброї пояснити не зміг.



Вилучений пістолет правоохоронці направили на судово-балістичну експертизу.



За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Слідство триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області