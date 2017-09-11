У Черкасах водій під наркотиками побив жінку та взявся їсти землю. ФОТО
У Черкасах водій під наркотиками побив жінку та взявся їсти землю. ФОТО
До патрульних звернулась перелякана жінка у рваному одязі, яка розповіла про те, що дорогою до Черкас її погодився підвезти один з автомобілістів. Чоловік розповів, що везе гроші на лікування братові до однієї з обласних лікарень.
В подальшому чоловік почав поводитись агресивно. Він звинуватив жінку, що вона, начебто, вкрала у нього 7600 американських доларів.
Водій побив попутницю й розірвав її одяг, погрожував вбити. Дивом потерпілій вдалося вирватись з рук нападника та втекти.
Після цього патрульним поліцейським надійшов виклик від перехожих, які бачили, як водій авто Сhevrolet Aveo викидає з салону жіночі речі та гроші.
Коли правоохоронці прибули на місце виклику, чоловік пригрозив їм розправою, а потім — впав на землю та почав її їсти.
Він зізнався, що перебуває під дією наркотичних засобів, а також у тому, що намагався вбити жінку.
Патрульні викликали слідчо-оперативну групу та склали на правопорушника адмінпротокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП за керування у стані сп'яніння.
За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області