У Черкасах водій під наркотиками побив жінку та взявся їсти землю. ФОТО

У Черкасах водій під наркотиками побив жінку та взявся їсти землю. ФОТО

11:20 11.09.2017
  • У Черкасах водій під наркотиками побив жінку та взявся їсти землю. ФОТО
  • У Черкасах водій під наркотиками побив жінку та взявся їсти землю. ФОТО
  • У Черкасах водій під наркотиками побив жінку та взявся їсти землю. ФОТО
  • У Черкасах водій під наркотиками побив жінку та взявся їсти землю. ФОТО

До патрульних звернулась перелякана жінка у рваному одязі, яка розповіла про те, що дорогою до Черкас її погодився підвезти один з автомобілістів. Чоловік розповів, що везе гроші на лікування братові до однієї з обласних лікарень.

В подальшому чоловік почав поводитись агресивно. Він звинуватив жінку, що вона, начебто, вкрала у нього 7600 американських доларів.

Водій побив попутницю й розірвав її одяг, погрожував вбити. Дивом потерпілій вдалося вирватись з рук нападника та втекти.

Після цього патрульним поліцейським надійшов виклик від перехожих, які бачили, як водій авто Сhevrolet Aveo викидає з салону жіночі речі та гроші.

Коли правоохоронці прибули на місце виклику, чоловік пригрозив їм розправою, а потім — впав на землю та почав її їсти.

Він зізнався, що перебуває під дією наркотичних засобів, а також у тому, що намагався вбити жінку.

Патрульні викликали слідчо-оперативну групу та склали на правопорушника адмінпротокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП за керування у стані сп'яніння.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області 

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