На Чернігівщині вбивцю грибника викрив детектор брехні. ФОТО

Минулого тижня у сновських лісах поліція шукала зниклого грибника. Опитуючи жителя лісового хутора, який плутався у свідченнях та ймовірніше за все був причетний до зникнення чоловіка, поліція застосувала детектор брехні. Саме новітні технології й допомогли розкрити вбивство.

07 вересня до поліції звернулася стривожена дружина пенсіонера, який поїхав з товаришем по гриби на власному автомобілі та зник. За словами знайомого, у лісі вони розійшлися у різні сторони, але домовилися зустрітися біля автомобіля у зазначений час. Однак за кілька годин машини на місці не було, а мобільний телефон зниклого вже знаходився поза зоною досяжності. Поліція одразу кинула усі сили на пошуки грибника.



Шукати чоловіка Сновським поліцейським допомагали колеги з Головного управління Нацполіції та рятувальники. Оперативники перевіряли раніше засуджених, опитували жителів сусідніх сіл і поширювали орієнтування, яке могло б допомогти знайти людину. Зрештою, прочісуючи ліс, поліцейські натрапили на автомобіль зниклого.



Неподалік від місця знахідки розташований лісовий хутір, де проживає чоловік, який обгородив кілька гектарів лісу, встановив по периметру відеоспостереження. Власник будинку має скандальну славу, бо постійно конфліктує з грибниками, які, мовляв, ходять по його території. Поліція зацікавилася даною особою.

Чоловік спочатку не йшов на контакт, а потім усіляко намагався заплутати слідство своїми свідченнями. Тоді поліцейські застосували новітні технології - детектор брехні. Попри те, що власник садиби на хуторі вперто брехав навіть поліграфологу, саме новітні технології й поставили всі крапки над «і».

Поліграфолог «заліз в мізки» підозрюваного і проаналізувавши його реакцію на ряд питань, дійшов висновку, що він лукавить. Відповідаючи на, здавалося б, елементарні питання, чоловік вказував на деталі, що могла знати лише причетна до зникнення пенсіонера людина. За допомогою детектора брехні оперативники змогли встановити де знаходяться речові докази, знайти ключі від автомобіля жертви, а також і саме тіло вбитого грибника. Воно лежало неподалік садиби підозрюваного. Судмедекспертиза встановила, що чоловіка задушили. Оперативники довідалися від підозрюваного, що той навіть користувався автомобілем убитого.

Таким чином, вбивство допоміг розкрити детектор брехні, який Головне управління Нацполіції нещодавно отримало від Чернігівської обласної ради та облдержадміністрації в рамках програми «Правопорядок».

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (вбивство) - карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області