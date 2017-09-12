На Вінниччині жахливо розбився "Мерседес": троє в лікарні, один загинув. ФОТО

Неподалік від села Комарів Вінницького району, автомобіль «Мерседес-Бенс» з’їхав з дороги, де перекинувся.

Внаслідок автопригоди 62-річний пасажир загинув на місці. Водій та ще два пасажири доставлені до лікарні.

За попередніми даними слідства, 40-річний водій іномарки, перевищивши швидкість, не впорався з керуванням та з’їхав за межі проїжджої частини, де допустив перекидання автомобіля.



В результаті аварії 62-річний пасажир легковика отримав травми несумісні з життям. Водій та жінки-пасажири віком 61 та 34-роки отримали травми та були госпіталізовані до реанімаційного відділення лікарні. Наразі стан постраждалих важкий.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області