У Херсоні п’яна жінка за кермом спровокувала ДТП. ФОТО

У Херсоні п’яна жінка за кермом спровокувала ДТП. ФОТО

22:30 12.09.2017
  • У Херсоні п’яна жінка за кермом спровокувала ДТП. ФОТО
  • У Херсоні п’яна жінка за кермом спровокувала ДТП. ФОТО
  • У Херсоні п’яна жінка за кермом спровокувала ДТП. ФОТО
  • У Херсоні п’яна жінка за кермом спровокувала ДТП. ФОТО

Виклик про ДТП без потерпілих на Острівському шосе отримали патрульні  близько 21-ї години.

На місці інспектори побачили автомобілі Geely Emgrand X7 та Hyundai i10. Поліцейські встановили, що водій Hyundai під час руху не була уважна, не витримала безпечний інтервал та скоїла зіткнення з автомобілем Geely Emgrand X7, який рухався в тому ж напрямку. Внаслідок пригоди ніхто не постраждав.

Транспортні засоби отримали механічних пошкоджень. Під час спілкування у винуватця ДТП патрульні помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Жінка погодилась пройти огляд за допомогою алкотесту «Драгер» на місці.

Прилад показав 2,20 проміле, що в 11 разів перевищує допустиму норму. На 53-річну херсонку інспектори склали адмінматеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП. Автомобіль евакуювали на арештмайданчик.

За матеріалами прес-служби Патурльної поліції Херсона

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