На Буковині під час кошмарної ДТП загинула 55-річна пасажирка. ФОТО

На Буковині під час кошмарної ДТП загинула 55-річна пасажирка. ФОТО

09:44 12.09.2017
  • На Буковині під час кошмарної ДТП загинула 55-річна пасажирка. ФОТО
  • На Буковині під час кошмарної ДТП загинула 55-річна пасажирка. ФОТО
  • На Буковині під час кошмарної ДТП загинула 55-річна пасажирка. ФОТО

О 01:30 годин до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Мамаївці Кіцманського району зіткнення автомобілів «ВАЗ» та «Мерседес Бенц» Відразу на місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група.

Поліцейські встановили, що коли 32-річна жителька села Мамаївці керуючи автомобілем «Мерседес Бенц» здійснювала поворот, то її легковика наздогнав автомобіль марки «ВАЗ».

В результаті дорожньо-транспортної пригоди від отриманих травм на місці загинула 55-річна пасажирка «Мерседес Бенц».

Водієм «ВАЗа» виявився 28-річний житель селища Лужан, котрого без свідомості було доставлено до лікарні швидкої медичної допомоги.

У чоловіка лікарі діагностували закриту черепно-мозкову травму. За результатами медичного освідчення жінка-водій була тверезою, а чи був водій «ВАЗа» тверезий покаже експертиза.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області

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