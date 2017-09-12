Неповнолітній мотоцикліст загинув під час ДТП на Львівщині. ФОТО

Працівники Золочівського відділу поліції розпочали досудове розслідування за фактом скоєння дорожньо-транспортної пригоди близько 04:15 на автодорозі Якторів-Глиняни Золочівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, 17-річний житель Буського району, керуючи мотоциклом ЯВА-350, не впорався з керуванням, внаслідок чого з’їхав з дороги на узбіччя, де перекинувся та отримав травми, від яких помер на місці події.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2. ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) КК України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Проводиться досудове розслідування, призначено ряд експертиз.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області