На Донеччині невдалий маневр обгону забрав життя водія ВАЗу. ФОТО
На Донеччині невдалий маневр обгону забрав життя водія ВАЗу. ФОТО
Аварія сталась на автошляху Краматорськ – Добропілля. Не впоравшись із керуванням легкового автомобіля, водій врізався у попутну вантажівку, в результаті чого загинув на місці. Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло до чергової частини Краматорського відділу поліції.
На місце негайно виїхали співробітники слідчого управління поліції ГУНП в Донецькій області та патрульні поліцейські.
Встановлено, що 45-річний водій автомобіля «ВАЗ-2109» загинув на місці до приїзду швидкої.
Наразі правоохоронці встановлюють причини ДТП.
За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області