На Донеччині невдалий маневр обгону забрав життя водія ВАЗу. ФОТО

На Донеччині невдалий маневр обгону забрав життя водія ВАЗу. ФОТО

10:22 12.09.2017
  • На Донеччині невдалий маневр обгону забрав життя водія ВАЗу. ФОТО
  • На Донеччині невдалий маневр обгону забрав життя водія ВАЗу. ФОТО
  • На Донеччині невдалий маневр обгону забрав життя водія ВАЗу. ФОТО

Аварія сталась на автошляху Краматорськ – Добропілля. Не впоравшись із керуванням легкового автомобіля, водій врізався у попутну вантажівку, в результаті чого загинув на місці. Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло до чергової частини Краматорського відділу поліції.

На місце негайно виїхали співробітники слідчого управління поліції ГУНП в Донецькій області та патрульні поліцейські.

Встановлено, що 45-річний водій автомобіля «ВАЗ-2109» загинув на місці до приїзду швидкої.

Наразі правоохоронці встановлюють причини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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