Під час ДТП на Вінниччині легковик влетів у фуру, є загиблі. ФОТО
Під час ДТП на Вінниччині легковик влетів у фуру, є загиблі. ФОТО
О 21:08 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на автошляху Вінниця - Житомир біля с. Медведівка Козятинського району сталася дорожньо-транспортна пригода та необхідна допомога рятувальників.
На місце виклику відразу було направлено відділення чергового караулу 11-ДПРЧ м. Козятин.
Рятувальники встановили, що водій автомобіля «Шкода» не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та скоїв лобове зіткнення з вантажним автомобілем «DAF».
В результаті ДТП загинули водії двох автомобілів. Бійці ДСНС за допомогою шанцевого інструменту провели аварійно-рятувальні роботи із звільнення тіла водія легкового автомобіля.
До проведення робіт від ДСНС залучалося чотири чоловіки особового складу та один спецавтомобіль.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Вінницькій області