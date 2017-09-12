Під час ДТП на Вінниччині легковик влетів у фуру, є загиблі. ФОТО

О 21:08 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на автошляху Вінниця - Житомир біля с. Медведівка Козятинського району сталася дорожньо-транспортна пригода та необхідна допомога рятувальників.

На місце виклику відразу було направлено відділення чергового караулу 11-ДПРЧ м. Козятин.

Рятувальники встановили, що водій автомобіля «Шкода» не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та скоїв лобове зіткнення з вантажним автомобілем «DAF».

В результаті ДТП загинули водії двох автомобілів. Бійці ДСНС за допомогою шанцевого інструменту провели аварійно-рятувальні роботи із звільнення тіла водія легкового автомобіля.

До проведення робіт від ДСНС залучалося чотири чоловіки особового складу та один спецавтомобіль.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Вінницькій області