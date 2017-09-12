На Запоріжжі під час карколомної ДТП постраждали 5-ро людей. ФОТО

На Запоріжжі під час карколомної ДТП постраждали 5-ро людей. ФОТО

13:00 12.09.2017
  • На Запоріжжі під час карколомної ДТП постраждали 5-ро людей. ФОТО
  • На Запоріжжі під час карколомної ДТП постраждали 5-ро людей. ФОТО
  • На Запоріжжі під час карколомної ДТП постраждали 5-ро людей. ФОТО
  • На Запоріжжі під час карколомної ДТП постраждали 5-ро людей. ФОТО

12 вересня о 00:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автошляху Бердянськ-Запоріжжя поруч з с. Садове.

Прибувши на місце події, з’ясувалося, що водій автомобіля «БМВ» пробив колесо, внаслідок чого автівка з’їхала в кювет, та перевернулась на дах. Бійці ДСНС, за допомогою спецобладнання, вилучили з понівеченої автівки 13-річну дитину та 60 річного чоловіка. Водія та ще двох пасажирів до прибуття підрозділу ДСНС автомобілями швидкої доставлено в лікарню.

Рятувальники від’єднали автомобільний акумулятор та змили паливно-мастильні матеріали з шляхового покриття.

Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 3 чоловіки особового складу.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Запорізькій області

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