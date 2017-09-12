На Запоріжжі під час карколомної ДТП постраждали 5-ро людей. ФОТО
На Запоріжжі під час карколомної ДТП постраждали 5-ро людей. ФОТО
12 вересня о 00:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автошляху Бердянськ-Запоріжжя поруч з с. Садове.
Прибувши на місце події, з’ясувалося, що водій автомобіля «БМВ» пробив колесо, внаслідок чого автівка з’їхала в кювет, та перевернулась на дах. Бійці ДСНС, за допомогою спецобладнання, вилучили з понівеченої автівки 13-річну дитину та 60 річного чоловіка. Водія та ще двох пасажирів до прибуття підрозділу ДСНС автомобілями швидкої доставлено в лікарню.
Рятувальники від’єднали автомобільний акумулятор та змили паливно-мастильні матеріали з шляхового покриття.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 3 чоловіки особового складу.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Запорізькій області