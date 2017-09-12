У Луцьку при загадкових обставинах зникла 84-річна жінка. ФОТО

Співробітники Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області розшукують 84-річну лучанку, яка 06 вересня пішла із дому й не повернулась.

Правоохоронці просять громадян, яким відома будь-яка інформація про місце перебування розшукуваної повідомити поліцію.



6 вересня пішла із дому і не повернулась Влязло Марія Матвіївна, 25 травня 1933 року народження, мешканка міста Луцьк. На даний час її місце перебування невідоме.

Її прикмети: на вигляд 79-80 років, зріст близько 160-165 см, середньої статури, волосся сиве.

Була одягнута: зелений піджак, сіре плаття з ромбами, чорні лакові туфлі.

Поліція просить громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклу лучанку невідкладно повідомити Луцький відділ поліції головного управління Національної поліції у Волинській області за адресою: м. Луцьк вул. Грибоєдова, 2, або за наступними номерами телефонів: (0332) 24-92-48, (0332) 24-44-17, (0332) 24-22-95, 0665403692 чи на екстрену лінію «102».

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області