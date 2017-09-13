На Закарпатті внаслідок зіткнення з автомобілем загинув водій мопеда. ФОТО

На Закарпатті внаслідок зіткнення з автомобілем загинув водій мопеда. ФОТО

10:20 13.09.2017
  • На Закарпатті внаслідок зіткнення з автомобілем загинув водій мопеда. ФОТО
  • На Закарпатті внаслідок зіткнення з автомобілем загинув водій мопеда. ФОТО

Вранці, на лінію 102 надійшло повідомлення від місцевого мешканця про аварію в Хусті.

Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце ДТП, встановила, що 11 вересня, о 09:30, 59-річний мешканець Велятина, рухаючись на мопеді, неправильно зманеврував під час переїзду з одного боку проїжджої частини на інший, у результаті чого, опинився під колесами автомобіля Опель, під керуванням 74-річного мешканця Хуста.

Від отриманих внаслідок аварії травм, водій мопеду помер, шляхом до лікарні.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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