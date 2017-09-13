У Ковелі вантажний автомобіль збив необачного літнього велосипедиста. ФОТО

У місті Ковель автомобіль «ГАЗ» збив 59-річного велосипедиста. Постраждалого госпіталізували. За фактом порушення правил дорожнього руху слідчі розпочали кримінальне провадження.

За кермом вантажівки перебував 33-річний місцевий житель. Велосипедист раптово виїхав на смугу зустрічного руху. Постраждалий – житель села Бахів Ковельського району. Його госпіталізували в травматологію райлікарні.

Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Проводиться досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області

