У Рівному патрульні затримали нетверезого винуватця смертельної ДТП. ФОТО

Напередодні, поблизу міста Костополя, невідомий водій збив 50-річного велосипедиста, який від отриманих травм помер на місці. Винуватець ДТП з місця пригоди зник.

Про дорожньо-транспортну пригоду до поліції близько 21:30 години повідомив випадковий свідок, який надав опис автомобіля, що з місця пригоди зник. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що на автодорозі «Городище-Рівне-Старокостянтинів» поблизу Костополя 39-річний рівнянин, водій Renault Kangoo здійснив наїзд на велосипедиста, який рухався краєм проїзної частини в попутному напрямку. 50-річний місцевий житель від отриманих травм помер на місці.

За цим повідомленням були негайно орієнтовані всі поліцейські, які патрулювали Костопільський та прилеглі райони. На автодорогу Р-05 «Городище-Рівне-Староконстянтинів» виїхало 2 екіпажі патрульної поліції.

Близько 22 год. 00 хв., автомобіль даної марки, з ушкодженнями характерними для ДТП, патрульні поомітили на 149 км даної автодороги, водій вимогу про зупинку транспортного засобу проігнорував, в подальшому автомобіль зупинили поблизу с. Бармаки Рівненського р-ну.

Під час затримання водія, який мав явні ознаки алкогольного сп'яніння, тілесні ушкодження отримав начальник УПП в м. Рівному ДПП, старший лейтенант поліції Сергій Мерчук, який першим помітив автомобіль і слідував за ним, поки не приїхала підмога.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. 39-річого рівнянина затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За скоєне зловмиснику, який наразі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Рівного