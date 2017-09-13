У Запоріжжі патрульні виявили зброю у нетверезого винуватця ДТП

О 13:30 годині патрульні вирушили оформлювати ДТП без травмованих на Дніпровському шосе. Учасниками пригоди стали Merscedes-Benz Sprinter і легковик KIA.

На місці інспектори встановили, що водій KIA не обрав безпечної швидкості для руху та не дотримався безпечної дистанції, внаслідок чого здійснив зіткнення з Merscedes.

В ході спілкування з 35-річним винуватцем ДТП полісмени помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння водій пройшов на місці. Результат – 1,72 проміле.

До того ж в авто патрульні побачили предмет, схожий на пістолет, який водій спочатку намагався сховати, а потім навіть викинув у траву.

У підсумку на керманича KIA склали протоколи за ст. 124 КУпАП (спричинення ДТП) та ст. 130 КУпАП (керування в стані сп’яніння). Предмет, схожий на пістолет, вилучила в присутності понятих слідчо-оперативна група Дніпровського відділу поліції.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Запоріжжя