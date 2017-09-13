Літній велосипедист потрапив під колеса автомобіля на Буковині. ФОТО
Літній велосипедист потрапив під колеса автомобіля на Буковині. ФОТО
Поліцейськими призначено низку експертиз для встановлення всіх обставин дорожньо-транспортної пригоди.
Увечері на автодорозі неподалік села Шубранець 46-річний водій автомобіля «Фольксваген» допустив наїзд на 63-річного велосипедиста.
В результаті дорожньо-транспортної пригоди останнього було госпіталізовано до лікарні швидкої допомоги з діагнозом закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та перелом стегнової кістки.
За результатами медичного освідчення водій легковика був тверезий.
За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області