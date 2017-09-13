Літній велосипедист потрапив під колеса автомобіля на Буковині. ФОТО

Літній велосипедист потрапив під колеса автомобіля на Буковині. ФОТО

16:20 13.09.2017
  • Літній велосипедист потрапив під колеса автомобіля на Буковині. ФОТО
  • Літній велосипедист потрапив під колеса автомобіля на Буковині. ФОТО
  • Літній велосипедист потрапив під колеса автомобіля на Буковині. ФОТО

Поліцейськими призначено низку експертиз для встановлення всіх обставин дорожньо-транспортної пригоди.

Увечері на автодорозі неподалік села Шубранець 46-річний водій автомобіля «Фольксваген» допустив наїзд на 63-річного велосипедиста.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди останнього було госпіталізовано до лікарні швидкої допомоги з діагнозом закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та перелом стегнової кістки.

За результатами медичного освідчення водій легковика був тверезий.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області

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