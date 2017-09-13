На Прикарпатті автомобіль злетів з мосту, водій загинув. ФОТО

На Прикарпатті автомобіль злетів з мосту, водій загинув. ФОТО

21:00 13.09.2017
  • На Прикарпатті автомобіль злетів з мосту, водій загинув. ФОТО
  • На Прикарпатті автомобіль злетів з мосту, водій загинув. ФОТО
  • На Прикарпатті автомобіль злетів з мосту, водій загинув. ФОТО
  • На Прикарпатті автомобіль злетів з мосту, водій загинув. ФОТО
  • На Прикарпатті автомобіль злетів з мосту, водій загинув. ФОТО

Аварія зі смертельним наслідком трапилася сьогодні вночі біля 03 год. 30 хв. У с.Н.Вербіж. За попередніми даними причиною автопригоди могло бути перевищення водієм безпечної швидкості руху.

На автодорозі сполученням Татарів-Кам'янець-Подільський, водій автомобіля «Пежо 308», рухаючись у напрямку м. Косів, що в с. Нижній Вербіж, житель Косівщини 1985 р.н., не врахував дорожню обстановку та, не впоравшись із керуванням автомобіля при переїзді моста через річку Сопівка, виїхав за межі проїжджої частини, збив металеве огородження та впав в урвище русла річки.

Правоохоронці встановлюють обставини аварії, а також нагадують водіям про необхідність повсякчас дотримуватися швидкісних режимів при керуванні транспортними засобами.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального Кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Прорив Міхо. Що залишилось від Закону
11.09.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Хто насправді знищує Ікони Революції
06.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Росія – це країна-агресор та ворог, з нею потрібен візовий режим!
05.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Якою мовою має бути середня освіта в Україні?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.