На Прикарпатті автомобіль злетів з мосту, водій загинув. ФОТО

Аварія зі смертельним наслідком трапилася сьогодні вночі біля 03 год. 30 хв. У с.Н.Вербіж. За попередніми даними причиною автопригоди могло бути перевищення водієм безпечної швидкості руху.

На автодорозі сполученням Татарів-Кам'янець-Подільський, водій автомобіля «Пежо 308», рухаючись у напрямку м. Косів, що в с. Нижній Вербіж, житель Косівщини 1985 р.н., не врахував дорожню обстановку та, не впоравшись із керуванням автомобіля при переїзді моста через річку Сопівка, виїхав за межі проїжджої частини, збив металеве огородження та впав в урвище русла річки.



Правоохоронці встановлюють обставини аварії, а також нагадують водіям про необхідність повсякчас дотримуватися швидкісних режимів при керуванні транспортними засобами.



За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального Кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області

